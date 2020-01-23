"Стадионы будущего". Как в Киеве за три года не смогли отремонтировать два стадиона за 87 млн грн

"Мы с папой гуляли на стадионе когда-то, но я был маленький, особо не помню", - признается мальчик.

Как и везде в новых районах Киева, во дворе у Андрея есть лишь небольшая площадка для малышей, а ребятам постарше "отвисать" просто физически негде. Был один стадион в школе по соседству, но и тот стоит за строительным забором уже три года.

"Здесь классно - есть где кататься, и нас особо никто не трогает, можно висеть хоть целый день", - объясняет мальчик, показывая, в какой части заставленной машинами стоянки делать трюки "в принципе безопасно".

Девятилетний Андрей любит в выходные отвиснуть с друзьями-скейтерами. Правда, возле его дома нет ни стадиона, ни специальной площадки, поэтому место сбора - паркинг гипермаркета. Который, кстати, был построен в этом микрорайоне вместо школы.

Подарок от депутата

В 2017 году двум школам Дарницкого района очень повезло - депутат выбил финансирование на ремонт их старых стадионов. Причем не просто ремонт, а капитальную реконструкцию, фактически, строительства с нуля. На общую сумму 87 млн грн.

Для сравнения - такая же сумма понадобилась бы в 2017 году на строительство целой школы с площадками и стадионом (по нормам Минрегионстроя стоимость строительства одного учебного места тогда составляла 86 тыс грн, типовая школа в Киеве - 980 мест).

Такие внушительные бюджеты на стадионы достались школам №111 (улица Здолбуновская) и №62 (улица Княжий затон). Они обслуживают жителей нескольких очень густонаселённых микрорайонов столицы, каждая заполнена на 150%, всего в них учится около 3 тысяч детей.

Фото: Макс Требухов

Когда узнали о том, что у нас будет новый модный стадион, то, конечно, были очень рады. Ведь это означает безопасность, полноценные тренировки, да и просто зону отдыха прямо в микрорайоне, - говорит Марина, чья дочь пошла в первый класс школы 111 в 2017 году. - Раньше стадион был - одно название: грунтовое поле, пара старых турниров и лабиринтов. А тут такие перспективы!

Большое дело для жителей района сделал местный депутат Киевсовета Владимир Гончаров. Он также является членом постоянной комиссии горсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития, и ему удалось лично внести проекты реконструкции стадионов в Программу социально-экономического развития Киева.

В 2016 году были созданы проекты, а уже летом 2017 на тендере определили подрядчиков работ.

Фото: dozorro.org

Оставалось потерпеть два года - именно столько времени было заложено на реконструкцию. Но сейчас, два с половиной года спустя, на месте будущих стадионов - лишь ямы, щебень и строительный забор. Фактически стройкой занята большая часть территории обеих школ. А дети весной и осенью занимаются физкультурой просто на асфальте внутреннего двора.

Родители шокированы и возмущены, пишут жалобы, обсуждают проблему в соцсетях, винят во всем директоров школ и обивают пороги районо. Там им обещают довести дело до конца. Но не скоро.

Фото: Макс Требухов

Натендерили

LB.ua обратился в районное управление образования Дарницкой РДА, чтобы узнать, когда же всё-таки будут готовы стадионы. Официальный ответ был такой: в 2018 году управление выявило недобросовестное выполнение работ подрядчиком строительства и тогда же подало иск в хозсуд на расторжение договора подряда. Суд открыл производство и назначил строительно-технические экспертизы. В 2020 году работы будут продолжены, но уже с другим подрядчиком.

Не повезло, бывает? Но реальность немного отличается от сухого ответа распорядителя средств. И указывает на то, что неудачный выбор подрядчика - дело далеко не только случая.

В тендере на строительные работы по двум стадионам ценой в одну школу заявили участие только две фирмы - НПО "Аквасервис" и "БК "Будівельна столиця". Конкуренты заявились в обоих торгах с минимальным шагом и, по сути, поделили тендеры - "Аквасервису" досталась школа 62 (35 млн грн), "Будівельній столиці" - школа 111 (51 млн).

По данным аналитической системы Youcontrol, обе эти фирмы были зарегистрированы в 2016 году, то есть, менее чем за год до самого тендера. Мягко говоря, не слишком большой опыт.

Более того, адрес регистрации, например, "Будівельної столиці" - виртуальный офис, место, по которому зарегистрированы сотни фирм. То есть ни офиса, ни производственных мощностей подрядчики показать не могли.

Учредителем этой фирмы является Тарас Русинов, который ранее работал помощником депутата Киевсовета Александра Гончарова. Александр - брат депутата Владимира Гончарова, который, напомним, и выбил деньги под строительство шикарных стадионов на своем округе.

Русинов также является бизнес-партнером руководителя "Аквасервис" Игоря Файвишенко по компании "РЖКС" (данные Dozorro). Компании, учредителями или участниками которых являлись Русинов и Файвишенко, в 2017 году были рекордсменами по бюджетным тендерам Дарницкого района, особенно тем, что шли по линии управления образования.

Фото: Макс Требухов

Дело не пришьешь

Возможно, в районном управлении образования просто не пользуются системами open data и не проверяют надежность контрагентов… Но этих контрагентов, получающих бюджетные деньги, проверяют, как оказалось, правоохранители.

Оба подрядчика наших стадионов попали сначала в разработку следственного управления Государственной фискальной службы - как фирмы с признаками фиктивности, а также по подозрению в уклонении от налогов и растрате госимущества (ЕРДС №42018101060000062).

А затем и в поле зрения Нацполиции - по стадионный тендерам в мае 2018 года было открыто уголовное производство (№42018101020000090) по фактам растраты госимущества в особо крупных размерах и служебной подделке (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Фигурантами по уголовному делу являются как подрядчики, так и само управление образования Дарницкого района. В фабуле дела, в частности, упоминается, что, вопреки условиям тендера, "Аквасервис" привлекал субподрядчика. А все участники подписали в конце 2017 года акты выполненных работ (для проведения бюджетного платежа), которые не соответствовали действительности.

Фото: Макс Требухов

Всего, по данным официального ресурса Е-Data, подрядчикам стадионов было перечислено в 2017 году 23 млн грн (10 млн и 13 млн грн). На этом выплаты прекратились - потому что начались следствия и суды.

У каждого из фигурантов есть своя версия событий. Управление образования, как мы помним, указывает на то, что само судится с подрядчиком (правда, их иск в хозсуд был подан уже после начала уголовного производства со стороны Нацполиции).

А найти крайних у подрядчиков вообще трудно: например, директор "Будівельної столиці" (уже бывший) Вадим Рябчун заверил LB.ua по телефону, что был всего лишь юристом и номинальным директором, ничего о махинациях фирмы не знает и вообще он "ещё и немного актер".

Нынешний директор фирмы на звонки не отвечает, а вот с одним из учредителей Тарасом Русиновым пообщаться удалось. По его словам, все проблемы фирмы возникли из-за недобросовестного первого директора, который не справился с задачами и нанимал субподрядчиков. А вообще свои проблемы Русинов связывает с "давлением правоохранителей" и фирму думает закрывать.

Фото: Макс Требухов

Стоит отметить, что это не единственное громкое дело фирм, связанных с Русиновым: ранее мы писали о реконструкции Парка партизанской славы (как и стадионы, это Дарницкий район), которая закончилась уголовным делом, - там в растрате многих миллионов подозревается коммунальное предприятие “Киевзенестрой” и ООО "Тривижн", где Русинов также соучредитель.

Проблемы нет?

Суд ещё не сказал своего слова по уголовному делу со стадионами. Но промежуточные итоги уже есть - два подвисших в воздухе социальных проекта, арестованные стройки, потерянные бюджетные средства и… полное молчание связанных с процессом сторон. Проблемы как бы и нет.

В департаменте образования и науки КГГА, куда я обратилась за комментариями, дипломатично пояснили, что распорядитель бюджетных средств по этому тендеру - район, поэтому никакого влияния на этот процесс гороно не имел и комментировать вопрос не может. Подобный ответ был и от представителей профильного заместителя городского головы Киева.

В Дарницкой РДА за время, прошедшее с тендера, сменилось три главы и нынешний - бывший замгубернатора Житомирщины.

Депутат Гончаров, который и был инициатором масштабного проекта реконструкции, в ответ на вопросы LB.ua только развел руками и бодро отрапортовал, что он перезапустил проект и заложил в бюджет 2020 года деньги на продолжение работ.

Фото: goncharov.in.ua Олександр (ліворуч) та Володимир Гончарови

Небольшой комментарий дал один из новых советников Кличко - экс-нардеп Игорь Луценко. Как советник по антикоррупционному направлению, он видит решение этой и подобной ей проблем в том, чтобы создать отдельный орган для проведения бюджетных закупок в Киеве - независимое городское тендерное агентство.

“С одной стороны, оно было бы равноудалено от местных "элит" и их интересов и сговоров, а с другой - все возможные уголовные дела тоже на нем, не хочешь сидеть за всех - работай честно”, - говорит Луценко, но подчеркивает, что это пока только идея, даже не проект.

...У победы много отцов, а поражение всегда сирота, за тендерный прокол отвечать в данном случае никто не хочет. Но поверьте, что если бы стадионы достроили, то перерезать ленточки на их открытии приехали бы и глава района, и начальники департаментов образования всех уровней, да и сам Кличко тоже приехал бы - попиарить доступный спорт для киевлян.

Но поскольку пиара не предвидится, об амбициозном проекте, призванном улучшить жизнь детей чуть ли не половины Позняков, все предпочли забыть.

Фото: Макс Требухов

Когда достроят?

Средства на проведение новых тендеров на достройку стадионов должны были заложить в бюджет на 2020 год.

31 декабря депутат Гончаров отрапортовал, что деньги таки заложены в бюджет (по 5 млн грн на школу), и уже готовятся тендеры. После праздников и запуска работы госказначейства я поинтересовалась условиями новых тендеров в соответствующем отделе Дарницкого управления образования, на что получила ответ "деньги нам не расписаны, до их поступления тендер не проводим".

Ещё пара звонков и неофициальных бесед, и стало ясно: пока не вынесено решение суда по существующему уголовному делу, “вышестоящие инстанции” не будут направлять бюджетные средства на новые тендеры старым фигурантам.

То есть, завершение проекта откладывается на неопределенное время. Может, нынешние первоклашки увидят эти прекрасные “стадионы будущего”.

***

В прошлом году в моей родной школе в Харькове тоже внезапно решили сделать полноценный стадион на месте разрушенных площадок. С воркаутом, площадками баскетбола и волейбола, футбольным полем с искусственным покрытием, современным освещением и оградой - полный фарш, включая снятие старого грунта и дренажные работы. Все это построили за… 4 месяца - начали в конце учебного года, сдали к 1 сентября. Стоимость проекта - 12 млн грн (по данным Prozorro), сравните с 30 и 50 в Киеве. Да, на харьковском стадионе нет трибун и раздевалок с душем. Но оснащение этими удобствами увеличило бы стоимость проекта раза в два максимум. И, главное, что этот стадион уже давно принимает школьников.