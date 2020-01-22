В Киеве так и не наступила метеорологическая зима

В этот день 1919 года днем на улице было -5,4°С.

В Киеве еще до сих пор не наступила метеорологическая зима. Об этом сообщил сайт Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

"В этом году День Соборности, учитывая глобальное потепление, значительно теплее, потому что метеорологическая зима в Киев еще не пришла. Любители зимней рыбалки только мечтают о ледоставе на Днепре", - сказано в сообщении.

В обсерватории привели архивные данные метеорологических наблюдений за 22 января 1919 года, когда минимальная температура была -6,4°С.

"Согласно наблюдениям метеорологической обсерватории университета святого Владимира, была типично зимняя погода. В частности, среднесуточная температура воздуха в этот день составила -5,4°С. Минимальная температура под утро опустилась до -6,4°С, несколько теплее было в полдень, когда максимальная температура повысилась до -4,2°С. ... По данным наблюдений гидрологической станции на Днепре был сплошной ледостав", - отметили в обсерватории.

Напомним, 2019 год в столице стал самым теплым за 139 лет.

В конце декабря также сообщалось, что из-за теплой погоды в декабре на реке Турунчук в Одесской области лягушки до сих пор не впали в зимнюю спячку. В этот период амфибии обычно залегают в глубокие ямы на реке и впадают в анабиоз.