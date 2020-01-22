Передвиборча Тачанка

Серед чотирьох надісланих об'єктів, які мали бути демонтовані - та сама "Легендарна Тачанка".

Декілька місяців тому до мене звернувся мешканець Каховки, який попросив сприяти процесу декомунізації у його рідному місті.

Я підготував лист до УІНПу, щодо порушення закону. Типовий лист, такий самий, як і сотні інших, які я туди надсилаю, тому про "Тачанку" вже і забув.

Проте, кілька днів тому, після заворушень у місті, міський голова вирішив позагравати з електоратом і в один з останніх днів, коли він мав дати відповідь УІНПу, який рекомендував здійснити демонтаж "Тачанки", він написав допис у фейсбуці про те, що не дасть знищити "символ міста" та скликав позачергову сесію міської ради.

На сесії міської ради депутати проголосували проти її демонтажу.

Проте, чи насправді вона є символом міста і чи слідкують за нею необхідним чином?

На сторінці блогера Олександра Рудоманова відбулось опитування - " З чим асоціюється Каховка у пересічних українців?".

І відповідь - Тачанка була у менш, ніж 10%.

А свіжі світлини "Легендарної Тачанки" показують те, що наближення місцевих виборів та загострення ситуації у місті - єдина причина її захисту міським головою, бо пам'ятник, де у коней частково відпиляні ноги - не схожий на символ міста про який дбає влада.

Фото: надане Вадимом Поздняковим