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На Донбассе ранен украинский военнослужащий

С начала суток боевики трижды открывали огонь по позициям ВСУ.

На Донбассе ранен украинский военнослужащий
Фото: Макс Левин

С начала суток российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе одного из обстрелов получил ранение украинский военнослужащий.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

"Сегодня, 23 января, по имеющейся на данный момент информации, российско-оккупационные войска осуществили три прицельные обстрела позиций наших героев, в том числе, в очередной раз пренебрегая Минскими соглашениями… С начала текущих суток есть боевая санитарная потеря. В ходе прицельного обстрела один наш защитник получил ранения", - сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

По его информации, состояние здоровья военнослужащего  удовлетворительное.

Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате был ранен военнослужащий ВСУ.

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