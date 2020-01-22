Фото: facebook.com/yaryna.chornohuz

В ходе боевых действий на Донбассе в среду погиб военный Николай Сорочук с Волыни.

Об этом сообщила в фейсбуке волонтер, медик Ярина Чорногуз в фейсбуке.

"Сегодня ушел из жизни парень, которого я любила. Сегодня ночью он писал мне, что сожалеет, что не смог вчера меня увидеть и услышать. А сегодня утром его уже нет. Я не верю в это. Не верю, что никогда не услышу этот голос больше. Пусть слово «мир» застрянет вам в горле и «уже не та война» так же. Я хочу смерти тому снайперу, который это сделал. И он ее получит", - написала девушка.

Информацию о гибели подтвердил местному изданию "Волынские новости" глава Луцкой РГА Тарас Яковлев.

В вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил говорится, что в результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий. Обстоятельства его гибели не указаны.

С начала дня на Донбассе произошло четыре обстрела возле Павлополя, Талаковки, Майорска и Шумов.

Напомним, что 21 января на Донбассе не было потерь.