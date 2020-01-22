Телеканал для оккупированных территорий перед запуском остался без главреда

Журналистка Елена Трибушная, которая должна была возглавить информационное вещание нового государственного телеканала для оккупированных территорий, создаваемого на базе UA|TV, отказалась от должности.

"Я не буду принимать участие в проекте вещания на оккупированные территории... Я верю в идею министра Володимир Бородянський вернуть умы и сердца жителей оккупированных территорий с помощью украинского ТВ и в ту концепцию, которую мы обсуждали. Но в первые же недели стало понятно, что с остальными новыми руководителями проекта мы слишком по-разному видим процесс его реализации. По этическим соображениям подробностей не будет", - написала она в фейсбуке.

Министерство культуры, молодежи и спорта подтвердило, что Требушная ушла из проекта.

"Планировалось назначение Елены Требушной на должность руководителя информационного вещания телеканала для временно оккупированных территории, который создается на базе телеканала иновещания UATV. Эта должность не предусматривает проведение конкурса. В связи с отказом Е.Требушной назначение не состоялось", - сообщили LB.ua в министерстве.

По данным LB.ua, сейчас на канале иновещания время от времени появляется режиссер и сценарист сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко, которого могут назначить в руководство нового канала.

Напомним, что до прихода на телеканал для оккупированных территорий Трибушная работала шеф-редактором на "24 канале" с 2017 года, до этого три года сотрудничала с "Новым временем" и "Корреспондентом".

Новый канал начнет вещание 15 февраля.

Планируется, что там будут показывать украинско- и русскоязычные развлекательные программы, украинские сериалы и кинофильмы, а также информационное вещание собственного производства.

Окончательная концепция вещания телеканала будет утверждена после избрания его руководителя на конкурсе. Пока что исполнять его обязанности будет Юлия Островская.