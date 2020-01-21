С начала суток в зоне ООС дважды нарушили режим тишины

С начала суток 21 января в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе противник дважды нарушал режим прекращения огня. Потерь с украинской стороны нет.

При этом оккупационные войска применяли запрещенное Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, сообщили в штабе ООС.

Один обстрел из стрелкового оружия произошел неподалеку с н.п. Красногоровка. Еще один раз оккупанты из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и миномета калибра 82 мм (четыре мины) обстреляли защитников возле Зайцевого.

Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.