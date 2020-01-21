Сотрудникам Ирпенского горсовета объявили подозрения после бойкотирования работы в приемный день

Правоохранители объявили подозрения сотрудникам Ирпенского горсовета (Киевская область).

В ноябре 2019 горсовет не работал в приемный день граждан, его сотрудники бойкотировали работу. Следователи открыли уголовное производство по статье за самоуправство, сообщили на странице полиции Киевской области в Facebook.

"Их неоднократно вызывали на допросы, но часть из них дважды отказалась от дачи показаний", – добавили правоохранители.

Действия четырех сотрудников горсовета квалифицировали как отказ свидетеля от дачи показаний, за что им грозит штраф от 850 до 5100 гривен или арест сроком до шести месяцев. Двоим из них уже объявили подозрения.

В суде для них будут требовать избрания меры пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, ранее руководителю управления Ужгородского горсовета объявили подозрения о взяточнистве, растрате бюджетных средств и служебной подделке.