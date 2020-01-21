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В Станице Луганской на КПВВ умер мужчина

84-летнему мужчине стало плохо на пути из ОРДЛО после пересечения моста..

В Станице Луганской на КПВВ умер мужчина
Фото: president.gov.ua

Сегодня утром, 21 января на КПВВ "Станица Луганская" умер 84-летний мужчина. Об этом на фейсбуке сообщил благотворительный фонд "Право на защиту".

Пенсионеру стало плохо на пути из неподконтрольной правительству Украины территории примерно в 8.00 после того, как он пересек мост. До приезда "скорой", ему оказывали помощь представители "Красного Креста", однако спасти мужчину не удалось.

Напомним, 20 ноября в Станице Луганской завершили строительство нового моста. Стоимость моста составила 38 млн гривен, деньги взяли из Дорожного фонда. Его ширина - 2,5 метра, чего достаточно для проезда "скорой помощи", но не тяжелой военной техники.

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