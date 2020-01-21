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В Запорожье посетитель стрелял в собственника ресторана

Ресторан был расположен напротив отделения полиции, однако злоумышленнику удалось скрыться.

В Запорожье посетитель стрелял в собственника ресторана
Архивное фото
Фото: tengrinews.kz

В ночь с 19 на 20 января в Коммунарском районе Запорожья в ресторане "Венеция" посетитель стрелял в собственника заведения. Об этом сообщил местный сайт "061".

Между посетителем ресторана и официантом возник конфликт, в который вмешался собственник "Венеции" и выпроводил гостя. Спустя некоторое время посетитель решил отомстить владельцу заведения и подкараулив его на улице, выстрелил в мужчину из огнестрельного оружия.

Более того, ресурс отмечает, что ресторан "Венеция" расположен напротив Коммунарского отделения полиции.

Пострадавший госпитализирован, а злоумышленнику удалось скрыться.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 (покушение на убийство), проводятся оперативно-поисковые мероприятия.

Напомним, ночью 28декабря посетитель 5-й Запорожской больницы насмерть зарезал пациента. За неделю до этого, погибшего также пытались убить из-за чего он и попал в больницу. В этот раз убийцу задержали в течение полутора часов. Им оказался мужчина 1973 года рождения. Некоторые СМИ сообщали, что и убийца, и его жертва связаны с уголовным миром.

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