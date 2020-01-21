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Новый глава ОБСЕ полетел на Донбасс

Вместе с омбудсменом Денисовой Эди Рама посетит Станицу Луганскую.

Новый глава ОБСЕ полетел на Донбасс

Новый глава ОБСЕ Эди Рама отправился на Донбасс с рабочей поездкой.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в фейсбуке.

"Начался совместный рабочий визит делегации во главе с председателем ОБСЕ, премьер-министром министром европейских и иностранных дел Республики Албания Эдди Рамой в зону проведения ООС - Станицы Луганской", - написала она.

О подробностях поездки Денисова пообещала сообщить позже.

Напомним, накануне Эди Рама встретился с президентом Владимиром Зеленским. Стороны обсуждали расширение мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

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