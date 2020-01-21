Новый глава ОБСЕ полетел на Донбасс

Новый глава ОБСЕ Эди Рама отправился на Донбасс с рабочей поездкой.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в фейсбуке.

"Начался совместный рабочий визит делегации во главе с председателем ОБСЕ, премьер-министром министром европейских и иностранных дел Республики Албания Эдди Рамой в зону проведения ООС - Станицы Луганской", - написала она.

О подробностях поездки Денисова пообещала сообщить позже.

Напомним, накануне Эди Рама встретился с президентом Владимиром Зеленским. Стороны обсуждали расширение мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.