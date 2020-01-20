Пристайко обсуждал с главой ОБСЕ усиление обстрелов на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с действующим главой ОБСЕ Эди Рамой усиление обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе. Об этом пишет "Укринформ".

"Мы, безусловно, обеспокоены обстрелами. Мы обсуждали это с новым действующим председателем ОБСЕ и что это означает вообще - означает ли это попытку срыва (Минского) процесса, или это совпадение фактов, приведшее к росту обстрелов", - сказал Пристайко на брифинге.

Министр также добавил, что сейчас в первую очередь необходимо усилить Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, в отношении ее мандата, в частности наблюдение 24 часа в сутки и увеличение технических возможностей, чтобы фиксировать факты нарушения режима прекращения огня и требовать его соблюдения.

Пристайко выразил надежду, что это сможет привести к завершению конфликта на Донбассе, на что все рассчитывают.

"Я думаю, что будет реакция на такие обстрелы с украинской стороны – мы сможем тогда попробовать срочно связаться с нашими партнерами по нормандскому формату, потому что мы действительно, так же, как и вы, видим, что договоренности не срабатывают", - добавил он.

Напомним, бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик признал, что Россия - сторона конфликта на Донбассе. Он также добавил, что Россия не выполняет свою часть обязательств по Минским соглашениям, даже если рассматривать ее как посредника в ТКГ, как считают в Кремле.