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"Слуга народа" отправит на форум в Давосе 23 нардепов

Среди них – Арахамия, Ясько и Юраш.

"Слуга народа" отправит на форум в Давосе 23 нардепов
Фото: EPA/UPG

На Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария) от фракции "Слуга народа" поедут 23 нардепа. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе фракции.

"23 народных депутата из фракции "Слуга народа" примут участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе", – говорится в сообщении.

Среди них – глава фракции Давид Арахамия, его первый зам Александр Корниенко, замглавы фракции Евгения Кравчук, нардепы Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Дмитрий Наталуха, Марина Бардина, Роксолана Пидласа и Юлия Овчинникова.

Напомним, что форум в Давосе будет проходить 21-24 января. В нем примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Среди участников форума из Украины зарегистрированы также Виктор Пинчук, Вадим Новинский, глава "ДТЭК" Максим Тимченко, министр иностранных дел Вадим Пристайко.

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