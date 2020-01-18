Российский МИД заявил, что Украина "идет путем насильственной украинизации"

В ведомстве прокомментировали принятый Радой закон о среднем образовании.

МИД РФ считает, что приняв "Закон об общем и среднем образовании" Украина идет путем "насильственной украинизации". Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы "обеспечить необходимый баланс" в языковой сфере и обещания киевских властей их исполнить, на деле ничего не изменилось – русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что при подготовке закона украинские власти якобы не провели консультации с представителями национальностей, проживающих на территории Украины.

"Таким образом, официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение Конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств", - указано в заявлении российского МИД.

Напомним, 16 января 2020 года Верховная Рада Украины приняла Закон "О среднем образовании". "За" проголосовали 327 народных депутатов.

Закон предусматривает три языковые модели для национальных меньшинств: