ГБР вызвало Порошенко на допросы в качестве свидетеля

Пятого президента Украины Петра Порошенко вызвали на очередные допросы в Государственное бюро расследований. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Допросы состоятся 21 и 24 января. Порошенко вызвали в качестве свидетеля.

Отмечается, что экс-президента вызывают в рамках уголовного производства № 62019000000001732 от 12.11.2019 к следователям центрального аппарата ГБР Козлову М.Б., Лазорчику И.В.

А также в уголовном производстве № 62019000000001905 от 10.12.2019 к следователям Егорову Д.А., Амелину А.В.

В повестке указано, что уголовное производство "зарегистрировано по сообщению о совершении уголовного преступления, из содержания которого следует, что пятый президент Украины 11-12 февраля 2015 в ходе подготовки и проведения переговоров относительно содержания документа под названием "Комплекс мероприятий, направленных на выполнение Минских соглашений" совершил государственную измену".

Напомним, ГБР вызвало Порошенко на допрос в июле 2019 года. Экс-президента допрашивали как свидетеля в деле об отмывании доходов при купле-продаже "Кузни на Рыбальском".



Как сообщалось, ГБР зарегистрировало семь производств по заявлениям экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова. Большинство из них касается Порошенко. Портнов считает, что Порошенко причастен к государственной измене, попытке захвата государственной власти, превышению власти и служебных полномочий во время революции достоинства в 2014 и последующих внеочередных выборах президента.

Андрей Портнов, занимавший должность советника экс-президента Виктора Януковича, в феврале 2014 года бежал в Россию и скрывался там, а также в Австрии, до 2019 года. 19 мая он вернулся в Украину.