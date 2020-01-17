В Харькове прокурора задержали на получении $3500 взятки

"По предварительной информации, прокурор требовал и получил от гражданина взятку в сумме $3500 за собственную позицию в судебных дебатах относительно назначения ему наказания, не связанного с лишением свободы за нанесение тяжких телесных повреждений", – уточнили в ГБР.
Процессуальное руководство в расследовании совершает Генеральная инспекция Офиса генпрокурора, оперативное сопровождение – главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.
Прокурору грозит лишение воли сроком от пяти до десяти лет.
Напомним, ранее по подозрению в даче взятки прокурору арестовали и.о. начальника главного управления ГНС Одесской области. После этого глава Государственной налоговой службы отстранил от работы все руководство одесской областной ГНС.