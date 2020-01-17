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В Харькове прокурора задержали на получении $3500 взятки

Он требовал их от гражданина, которого судят за нанесение тяжких повреждений. 

Фото: dbr.gov.ua
В Харькове во время получения взятки в $3500 задержали прокурора. Об этом сообщили в пресс-службе Госбюро расследований.

"По предварительной информации, прокурор требовал и получил от гражданина взятку в сумме $3500 за собственную позицию в судебных дебатах относительно назначения ему наказания, не связанного с лишением свободы за нанесение тяжких телесных повреждений", – уточнили в ГБР.

Процессуальное руководство в расследовании совершает Генеральная инспекция Офиса генпрокурора, оперативное сопровождение – главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Прокурору грозит лишение воли сроком от пяти до десяти лет.

Фото: dbr.gov.ua

Напомним, ранее по подозрению в даче взятки прокурору арестовали и.о. начальника главного управления ГНС Одесской области. После этого глава Государственной налоговой службы отстранил от работы все руководство одесской областной ГНС. 

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