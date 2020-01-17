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В субботу в Киеве до +3, без осадков

Ночью в столице от 2 до 4 градусов мороза.

В субботу в Киеве до +3, без осадков
Фото: EPA/UPG

В субботу, 18 января, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем +1…+3 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем -1…+5 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -3…-8 градусов, днем 0…+5 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем 0…+5 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем -1…+5 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем -1…+5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-5 градусов, днем 0…+6 градусов.

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