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В Луганской области чиновник лесхоза попался на незаконной вырубке леса на 11 миллионов гривен

Чиновник незаконно выдал разрешения на вырубку 9 тыс. сосен. 

В Луганской области чиновник лесхоза попался на незаконной вырубке леса на 11 миллионов гривен
Архивное фото
Фото: grinchenko-inform.kubg.edu.ua

Одному из руководителей государственного предприятия "Кременское лесоохотничье хозяйство" сообщили о подозрении сразу по двум статьям УК Украины. Правоохранители установили его причастность на незаконной вырубке леса на территории природно-заповедного фонда. Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции. 

Установлено, что в течение 2015-2018 годов при отсутствии лимитов и разрешений на специальное использование природных ресурсов на этой территории было выдано лесорубные билеты на проведение сплошной вырубки деревьев.

Вследствие нарушения чиновником действующего законодательства было незаконно срублено 9 тыс. сосен. Государству нанесен более 11 миллионов убытков.

16 января следователи прокуратуры Луганской области сообщили чиновнику о подозрении. Ему инкриминируют преступления по ст. 246 (незаконная порубка леса) и ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия) УК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в ноябре в Харьковской области восьми работникам лесничества объявили о подозрении в растрате государственного имущества на сумму более 98 млн гривен. Они незаконно вырубили около 18 тысяч деревьев. 

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