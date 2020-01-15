В Луганской области полицейского подозревают в незаконном проникновении в жилье и превышении полномочий

Он угрожал владельцу квартиры, требуя пустить его с сообщниками.

Государственное бюро расследований объявило правоохранителю Управления патрульной полиции в Луганской области подозрение в незаконном проникновении в жилье и превышении служебных полномочий.

В мае 2018 года он, представившись сотрудником полиции, угрожал хозяину квартиры и заставил его открыть дверь, после чего вместе с четырьмя сообщниками проник туда. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

В этой квартире, кроме ее собственника, находился еще один мужчина, который задолжал сообщникам полицейского 110 000 гривен и $20 000.

"Должника вывели из квартиры и, угрожая убийством, увезли в лес, где продолжили избиение. Подозреваемый полицейский покинул авто по дороге в лес", – сообщили в бюро.

Обвинительные акты относительно правоохранителя направили в суд, ему грозит лишение воли сроком от трех до восьми лет.

Напомним, ранее двум полицейским из Кривого Рога сообщили о подозрении в избиении подозреваемого. По данным следствия, в июле 2019 правоохранители, проверяя факт кражи, вызвали местного жителя в отделение полиции.

В рабочем кабинете подозреваемые заставляли потерпевшего признаться в совершении преступления и начали его бить. В результате пострадавшему удалили селезенку и почку.