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Подозреваемому в госизмене Бровченко дополнительно сообщили о подозрении в растрате

Его продолжают подозревать в госизмене, дело ведет НАБУ. 

Подозреваемому в госизмене Бровченко дополнительно сообщили о подозрении в растрате
Юрий Бровченко
Фото: Українські новини

Национальное антикоррупционное бюро сообщило экс-заместителю министра экономического развития и торговли Юрию Бровченко новое подозрение о растрате государственных средств. Об этом сообщил адвокат Бровченко Сергей Стретович агентству "Украинские новости". 

"НАБУ дополнительно квалифицировала действия Бровченко по ст. 191 Уголовного кодекса", - сказал он. 

При этом, по его словам, Бровченко продолжают инкриминировать государственную измену, но дело уже ведет не Служба безопасности Украины, а НАБУ. 

В рамках этого дела суд продлил Бровченко обязательства до 18 февраля.

В частности, ему продлен запрет на выезд за границу. 

Напомним, 25 ноября Бровченко вышел на свободу под залог 570 тыс. гривен, который ему снизили в шесть раз с 3,4 млн. 

22 октября экс-чиновника, который с июля 2016 по сентябрь 2019 года был заместителем министра, отвечавшим за оборонную сферу, задержали в аэропорту "Борисполь". Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса - государственная измена. 

По версии следствия, он может быть связан с подписанием заведомо убыточного контракта на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на заводе "Артем" на сумму 16,5 млн долларов. В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более чем 8,2 миллиона американских долларов был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы. При этом иностранная компания оборудование Украине не поставляла. 

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Источник: "Украинские новости"
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