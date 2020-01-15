Подозреваемому в госизмене Бровченко дополнительно сообщили о подозрении в растрате

Национальное антикоррупционное бюро сообщило экс-заместителю министра экономического развития и торговли Юрию Бровченко новое подозрение о растрате государственных средств. Об этом сообщил адвокат Бровченко Сергей Стретович агентству "Украинские новости".

"НАБУ дополнительно квалифицировала действия Бровченко по ст. 191 Уголовного кодекса", - сказал он.

При этом, по его словам, Бровченко продолжают инкриминировать государственную измену, но дело уже ведет не Служба безопасности Украины, а НАБУ.

В рамках этого дела суд продлил Бровченко обязательства до 18 февраля.

В частности, ему продлен запрет на выезд за границу.

Напомним, 25 ноября Бровченко вышел на свободу под залог 570 тыс. гривен, который ему снизили в шесть раз с 3,4 млн.

22 октября экс-чиновника, который с июля 2016 по сентябрь 2019 года был заместителем министра, отвечавшим за оборонную сферу, задержали в аэропорту "Борисполь". Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса - государственная измена.

По версии следствия, он может быть связан с подписанием заведомо убыточного контракта на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на заводе "Артем" на сумму 16,5 млн долларов. В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более чем 8,2 миллиона американских долларов был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы. При этом иностранная компания оборудование Украине не поставляла.