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Возле столичного ТРЦ Ocean Plaza заменили половину поврежденного трубопровода

Работы планируют завершить к утру 15 января.

Возле столичного ТРЦ Ocean Plaza заменили половину поврежденного трубопровода
Фото: Киевтеплоэнерго

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" заменило половину поврежденного участка трубопровода на ул.Антоновича, где вечером 13 января произошел прорыв.

Об этом сообщила пресс-служба КП в фейсбуке.

"За ночь и сегодняшний день сотрудники "Киевтеплоэнерго" разрыли место повреждения, осуществили демонтаж поврежденного трубопровода, выполнили работы по гидроизоляции и укрупнению узлов трубопроводов. По состоянию на 18:00 уже смонтировано 12 м теплосети. Всего замене на этом участке подлежит 23 м", - говорится в сообщении.

Ремонтные работы продлятся всю ночь и завершатся к утру 15 января, после чего будет начато возобновление асфальта.

Отмечается, что повреждение с утечкой теплоносителя произошло из-за изношенности сети. Трубопровод диаметром 1 тыс. мм был проложен в 1987 году.

Напомним, в понедельник вечером в Киеве затопило торгово-развлекательный центр ТРЦ Ocean Plaza возле метро "Лыбедская". Горячая вода из теплосети попала в магазин "Ашан" и на первый этаж ТРЦ Ocean Plaza. Люди были эвакуированы, однако сообщалось о девятерых пострадавших.

Также в результате прорыва трубопровода в асфальтном покрытии на ул. Антоновича образовалось яма, в которую задними колесами попал автобус. Спасатели эвакуировали из маршрутки четырех пассажиров, а также трех человек из рядом стоящего троллейбуса, которые оказались в паровой завесе.

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