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Хомчак принял участие в заседании Военного комитета НАТО в Брюсселе

Глава Генштаба провел встречи с начальниками штабов обороны Великобритании, Румынии, Литвы и Польши.

Хомчак принял участие в заседании Военного комитета НАТО в Брюсселе
Заседание Военного комитета НАТО в Брюсселе
Фото: mil.gov.ua

Во вторник, 14 января, в Брюсселе начальник Генерального штаба Украины генерал-полковник Руслан Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов в формате с операционными партнерами Миссии "Решительная поддержка" (Афганистан).

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

Также во время визита в штаб-квартиру НАТО Хомчак провел встречи с начальниками штабов обороны Вооруженных Сил Великобритании и Румынии и начальниками Генеральных штабов Вооруженных Сил Литвы и Польши.

Речь шла об углублении военного диалога между Вооруженными Силами Украины и армиями стран НАТО, также обсуждались актуальные аспекты военного сотрудничества.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Накануне, начальник Генштаба посетил Стратегическое командование НАТО по операциям в городе Монс (Королевство Бельгия), где встретился с заместителем Верховного Главнокомандующего Объединенных ВС НАТО в Европе генералом Джеймсом Эверардо (Великобритания).

Напомним, в ноябре прошлого года Хомчак заявлял, что широкомасштабная военная агрессия со стороны России не является первоочередной угрозой.

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