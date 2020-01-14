В Киевской области из-за пожара погибло двое детей и их отец

Дети были возрастом 4 и 5 лет, отцу было 27 лет.

Сегодня, 14 января в Тетиевском районе Киевской области, отравившись из-за пожара угарным газом погибло три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщил пресс-центр ГосЧС.

«14 января в 9:50 в оперативно-диспетчерскую службу Тетиевского района поступило сообщение от работников скорой медицинской помощи об обнаружении тел трех человек, отравившихся угарным газом», - сказано в сообщении.

Погибшими оказались мужчина - отец 1993 года рождения и двое детей 2015 и 2016 года рождения. Причина возгорания устанавливается.

Подразделения ГосЧС на место происшествия не привлекались.

Напомним, в Донецкой области сгорела база парамедиков "Ангелы Тайры", которые помогают украинским военным в районе Широкиного. Пострадал один волонтер. Сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование, частично личные вещи. Предположительная причина пожара– проводка.