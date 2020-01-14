В Харькове предотвратили контрабанду комплектующих к военным самолетам

В Харькове правоохранители не допустили незаконный вывоз за пределы Украины запасных частей к военной авиационной технике. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

"Правоохранители остановили двух фигурантов дела в зоне таможенного поста международного аэропорта "Харьков". Злоумышленники пытались под видом автомобильных запчастей незаконно вывезти в одну из стран ЕС комплектующие к самолету, которые являются товарами двойного назначения", - отметили в СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что местные жители, являющиеся специалистами в авиационной отрасли, нелегально скупали у разных продавцов агрегаты и узлы, в том числе подержанные, к реактивному учебно-боевому самолету Л-39 "Альбатрос", который состоит на вооружении более чем 30-ти странах мира, вывозили комплектующие за пределы Украины с сокрытием от таможенного контроля и в дальнейшем использовали для проведения регламентных работ по обслуживанию этого типа самолетов за рубежом.

Сейчас решается вопрос об уведомлении фигурантов сделки о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролю) УК Украины.

Напомним, в конце декабря СБУ пресекла деятельность международной группировки, которая обеспечивала финансирование незаконных операций по приобретению в Украине товаров военного назначения для реализации в Иране.

Группа выходцев из Ирана пыталась наладить поставки комплектующих к противотанковым ракетным комплексам. Для финансирования махинаций использовались фирмы с признаками фиктивности, зарегистрированные в Украине, Иране, Турции, странах Балтии и офшорах.