Офис генпрокурора и СБУ начали допрашивать освобожденных в ходе обмена украинцев

Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины приступили к следственным действиям с лицами,

освобожденными 29 декабря со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом информирует пресс-служба ОГП.

"Сейчас допросы потерпевших проводятся по месту прохождения реабилитации и лечения. Следственные действия планируется провести со всеми 76 освобожденными из плена лицами в самые сжатые сроки без ущерба процесса их физического и эмоционального восстановления", - говорится в сообщении.

По результатам допросов уже задокументированы очередные доказательства грубого нарушения представителями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" норм международного гуманитарного права. В частности, освобожденные из плена свидетельствуют о пытках, применении физического насилия, бесчеловечном обращении с пленными, что является признаками уголовных преступлений, предусмотренных ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Отмечается, что целью допросов является установление всех обстоятельств пребывания освобожденных лиц в плену, а также установления лиц, совершивших в отношении них преступления, для дальнейшего привлечения виновных к ответственности как на национальном уровне, так и международными судебными инстанциями.

Также в прокуратуре призвали сообщать обо всех известных фактах нарушения норм международного гуманитарного права и прав и свобод граждан Украины на оккупированных территориях. Сделать это можно путем заполнения электронной формы.