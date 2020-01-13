В ситуации со сбитым самолетом власть Зеленского показала неспособность управлять государством, - Геращенко

"Все "Слуги" отправились на отдых, а народ оставили на Мендель".

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко считает, что в ситуации со сбитым в Иране украинским самолетом власть президента Владимира Зеленского продемонстрировала полную неспособность управлять государством.

Об этом она заявила на согласительном совете Верховной Рады, сообщается на сайте политсилы.

"Европейская Солидарность" выражает искренние соболезнования всем семьям погибших в этой трагедии", - сказала Геращенко.

"Этот первый серьезный внешнеполитический вызов перед Украиной показал полную деградацию государственных институтов управления. Вся власть, все "Слуги" отправились на отдых, а народ оставили на Мендель, которая единственная подавала признаки жизни в Фейсбуке", - добавила она.

Геращенко подчеркнула, что в то время, когда уже надо было работать соответствующему штабу, силовой блок, профильные министры и высшее руководство государства несколько дней не могли собраться на заседания.

"Возникает очень много вопросов: кто именно дал директивы и кто понесет ответственность за то, что посольство в своем официальном сообщении полностью исключило версию теракта, сразу сформировав совершенно неправильную позицию украинской стороны в этой трагедии, где погибли и украинцы, и был сбит украинский самолет", - отметила она.

"Собственно все это показывает полную безответственность в ключевых для власти вопросах безопасности и внешней политики", - заявила депутат.

"Даже аятоллам хватило три дня для того, чтобы таки признать, что они сбили самолет. Российская Федерация пять лет делает все для того, чтобы избежать ответственности за сбитый МН17. И сейчас украинская власть так же пытается в этом им содействовать. Когда отдают Цемаха, причастного к сбиванию Боинга МН17, в рамках так называемых обменов. Или когда даже не упоминают о том, что Российская Федерация также может быть причастна к страшной трагедии с нашим самолетом", - сказала Геращенко.

По мнению депутата, очевидно, что извинений Ирана сегодня недостаточно и должна быть другая международная реакция.

"Украинская власть обязана сегодня требовать проведения Совбеза ООН с соответствующей директивой и не бояться озвучить и вопрос возможной роли Российской Федерации в поставках ракет Ирану, в том числе таких, которые не оборудованы системами распознавания гражданских самолетов", - подчеркнула она.

Геращенко подчеркнула, что принципиальным является и тот факт, что до сих пор РФ не признает и не дает никаких позиций по сбитому нашему авиалайнеру.

"Должно быть привлечение всех к ответственности и признание безусловной вины Ирана. А также создание специальной международной группы, которая должна работать над объективным расследованием, и специальной группы в Украине по подготовке этого иска", - отметила сопредседатель фракции "ЕС".

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Полную ответственность за крушение авиалайнера взял на себя Корпус стражей исламской революции.