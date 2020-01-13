"СН" выдвинула нардепа Костина на должность главы правового комитета вместо Венедиктовой

До 20 января партия должна выбрать кандидата на должность главы комитета по внешней политике.

Фракция "Слуга народа" решила выдвинуть кандидатуру депутата Андрея Костина для назначения на должность главы парламентского комитета ВР по вопросам правовой политики вместо Ирины Венедиктовой. Об этом заявил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко на брифинге.

"Что касается комитета правовой политики, то наше предложение, которое мы направили в регламентный комитет, это господин Костин - заместитель председателя этого комитета", - сказал он.

Также, по словам Корниенко, внутри фракции до сих пор продолжаются консультации о выдвижении кандидатуры на должность главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо депутата Богдана Яременко и до 20 января фракция намерена определиться с кандидатурой.

Напомним, 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Госбюро расследований и назначил временно исполняющим обязанности главу парламентского комитета по вопросам правовой политики депутата Ирину Венедиктову.