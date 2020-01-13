Пристайко улетел в Сингапур с официальным визитом

Министр иностранных дел Вадим Пристайко 13-14 января находится в Сингапуре с официальным визитом.

Об этом сообщается на сайте МИДа.

"13-14 января министр иностранных дел Украины Пристайко будет находиться с официальным визитом в Республике Сингапур, в рамках которого предусмотрены встречи с сингапурским руководством, представителями деловых кругов, экспертами и политологами", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в рамках визита Пристайко проведет конференцию послов Украины в странах Юго-восточной Азии.

Напомним, в 2018 году министры внутренних дел Украины и Сингапура договорились о сотрудничестве подразделений киберполиции, а также обмене опытом в сфере борьбы с терроризмом, транснациональной организованной преступностью и торговлей людьми.