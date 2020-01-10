Украина получила доступ к "черным ящикам" потерпевшего крушение самолета МАУ, - Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина получила от Ирана доступ к бортовым самописцам ("черным ящикам") самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", потерпевшего крушение неподалеку Тегерана.

Об этом он сообщил на брифинге.

"Мы получили доступ как к деталям самолета, так и к месту падения... Сейчас наша команда получила доступ к "черным ящикам", и мы планируем в ближайшее время начать реконструкцию переговоров. Также мы получили доступ к записям диспетчеров из Центра управления полетов в аэропорту Тегерана", - сказал Пристайко.

По его словам, иранская сторона полностью содействует украинской в расследовании катастрофы.

Напомним, самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни в ночь на 8 января. На борту было 9 членов экипажа и 167 пассажиров, большинство - граждане Ирана. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев. Среди погибших 11 граждан Украины - 9 членов экипажа и двое пассажиров.

Иранские власти заявили, что у самолета были проблемы с двигателем и он упал из-за технической неисправности, однако эта информация не является официальной.

Точные причины крушения станут известны после окончания всех экспертиз и исследований. СНБО Украины рассматривает семь версий, среди которых - поражение самолета зенитной ракетой ЗРК; столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

9 января из США поступила информация о том, что самолет МАУ мог быть непредумышленно сбит иранской противовоздушной обороной. 10 января источник из межведомственной комиссии по расследованию авиакатастрофы сообщил "Цензору", что Иран не предоставил ни одного доказательства своей версии падения самолета.