Офис генпрокурора призвал политиков воздержаться от "бесстыдного пиара" на катастрофе самолета МАУ

В Офисе Генерального прокурора попросили политиков и экс-прокуроров воздержаться от спекуляций и от "бесстыдного пиара" относительно досудебного расследования авиакатастрофы рейса Тегеран-Киев. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора на фейсбуке.

Офис Генпрокурора осуществляет процессуальное руководство в досудебном расследовании по факту авиакатастрофы самолета МАУ и находится на круглосуточном связи со специалистами на месте происшествия.

У Рябошапки также отметили, что на данный момент принимаются все меры для исследования обстоятельств авиакатастрофы, в частности Офис генпрокурора уже обратился к иностранным партнерам с просьбой предоставить имеющуюся информацию, которая может способствовать расследованию. Кроме того, принимаются меры по организации совместной работы следователей государств, граждане которых пострадали, по расследованию причин катастрофы.

"Учитывая это, мы призываем политиков, бывших прокуроров без юридического образования и базовых знаний уголовного права и процесса воздержаться от бесстыдного пиара на горе людей. Вопросы квалификации авиакатастрофы с точки зрения уголовного права, определение органа досудебного расследования, международно-правовая сотрудничество в этом расследовании определяются следователями и прокурорами в соответствии с законом и потребностей следствия, а не поиском мгновенной популярности, которая характерна для пиар-политиков, далеких от юриспруденции", - отметили в Генпрокуратуре.

Напомним, самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни в ночь на 8 января. На борту было 9 членов экипажа и 167 пассажиров, большинство - граждане Ирана. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев. Среди погибших 11 граждан Украины - 9 членов экипажа и двое пассажиров.

Иранские власти заявили, что у самолета были проблемы с двигателем и он упал из-за технической неисправности, однако эта информация не является официальной.

О том, что авиакатастрофа могла произойти из-за попадания зенитной ракеты, сообщили несколько источников в Пентагоне и разведывательных службах, на это же намекнул президента США Дональд Трамп. CNN со ссылкой на источники, близкие к разведке, сообщили, что самолет МАУ был сбит двумя зенитными ракетами российского производства класса "земля-воздух".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил, что есть подтвержденные факты, указывающие на попадание ракеты в "Боинг".