В "Европейской солидарности" призвали не политизировать катастрофу украинского самолета в Иране

Политизация катастрофы украинского «Boing 737» в Иране недопустима. Украина должна требовать международного расследования с участием украинских представителей и проведение независимых экспертиз. Об этом заявила народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Ирина Фриз в эфире телеканала «Прямой».

«Мне не нравится, что происходит политизация этой трагедии. Украина должна настаивать на образовании международной комиссии, к которой будут привлечены украинские представители. Мы являемся субъектом этого процесса. Наш самолет потерпел катастрофу, и мы имеем право знать все, что происходит и делается следственной комиссией. Почти сразу от Ирана было сообщение, что это были технические проблемы самолета, затем это было опровергнуто. Затем последовали сообщения от представителей Ирана о повреждении черных ящиков и невозможности их расшифровать», - отметила она.

«Не исключено, что командир экипажа подавал сигналы «SOS» после того, как самолет, с моей точки зрения, повергнулся внешнему воздействию. По фото видно, что посеченные крылья и корпус самолета почти тождественны тому, что мы видели на снимках с MH17. Только размеры этих посечений и повреждений меньше, но это должны говорить эксперты», - добавила политик.

Кроме этого, Ирина Фриз отметила, что для Украины недопустима возможность передачи черных ящиков России для проведения экспертизы.

«Представители Ирана заявили о том, что они готовы передать черные ящики какой-то другой стороне, меня это тоже смущает. Потому что "другой стороной" может быть, например, Россия. Мы должны настаивать на создании международной комиссии с участием США, Канады, Швеции и Украины. Мы имеем право знать обо всем, что произошло с нашим самолетом», - сказала парламентарий.

Она также подчеркнула, что власть должна была предупредить украинских граждан об опасности нахождения на территории Ирана, Ирака и Персидского залива.

«После ликвидации генерала Сулеймани, украинская власть должна дать предупреждение гражданам Украины и авиа-перевозчикам о том, что нежелательно посещать этот район из-за угрозы жизни и высокого уровня опасности. Этого не было сделано. Это ложится на плечи нашей власти, как ответственность за несвоевременность сообщения об опасности посещения этого района», - подчеркнула Фриз.

Парламентарий выразила соболезнования семьям погибших и отметила, что надеется на установление причин этой катастрофы и виновных.