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Трюдо пообещал Зеленскому помощь Канады в проведении расследования авиакатастрофы в Иране

Президент Украины и премьер Канады провели телефонный разговор.

Трюдо пообещал Зеленскому помощь Канады в проведении расследования авиакатастрофы в Иране

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Канады во время катастрофы украинского самолета в  Тегеране.

"Это - ужасная трагедия и наша общая боль", - цитирует президента его пресс-служба.

Владимир Зеленский заверил Джастина Трюдо, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании трагедии и установлении истины.

В свою очередь глава правительства Канады выразил соболезнования Владимиру Зеленскому в связи с гибелью в авиакатастрофе украинских граждан и отметил, что Украина может рассчитывать на любую помощь Канады в проведении расследования.

Ранее сегодня глава украинского государства провел телефонные разговоры с премьер-министрами Великобритании и Швеции, президентами Ирана и Афганистана, а также Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Напомним, в результате крушения самолета погибли 176 человек. Это граждане семи стран - 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 11 украинцев, включая весь экипаж, 10 граждан Швеции, четверо - Афганистана, трое - Британии и трое граждан Германии.

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