Президент Ирана в телефонном разговоре обещал Зеленскому оперативный доступ к данным расследования катастрофы самолета МАУ

Украинский президент выразил соболезнования семьям и родственникам всех погибших в катастрофе иранце.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Ирана Хасан Рухани обсудили катастрофу украинского самолета МАУ возле Тегерана. Об этом сообщается в Twitter украинского президента.

"Благодарен Ирану за готовность сотрудничать и предоставить быстрый доступ украинским специалистам ко всем необходимым данным", – сообщил Зеленский.

Также он выразил соболезнования семьям и родственникам всех погибших в катастрофе иранцев.

Иранская сторона заверила во взаимодействии для проведения объективного расследования и установления причин трагедии.

"Хасан Рухани подчеркнул, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным", – добавили в пресс-службе Офиса президента.

Напомним, в результате крушения самолета погибли 176 человек. Это граждане семи стран – 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 11 украинцев, включая весь экипаж, 10 граждан Швеции, четверо – Афганистана, трое – Британии и трое граждан Германии.