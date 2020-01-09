Судью из Барышевки, которая приостановила лицензию SkyUp, уволили

Высший совет правосудия 9 января уволил судью Барышевского районного суда Елену Литвиненко, которая в мае приостановила действие лицензии украинского лоукостера SkyUp.

Об этом говорится на сайте ВСП.

Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия пришла к выводу, что судья Литвиненко нарушила правила территориальной юрисдикции и положение ст.150 Гражданского процессуального кодекса, согласно которым нельзя принимать меры обеспечения иска, которые по содержанию тождественны исковым требованиям, если при этом спор не решается по существу.

Кроме того, судья не учла специфику правоотношений между истцом и ответчиком и, как следствие, оставила без внимания положения специального законодательства - Воздушного кодекса Украины.

Высший совет правосудия признал это существенным дисциплинарным проступком и уволил судью.

Напомним, 24 мая 2019 года Барышевский суд приостановил лицензию SkyUp. Основанием для принятия определения о приостановке лицензии стал иск от человека, который никогда не покупал билеты в SkyUp Airlines и не был ее клиентом.

Истец - жительница Барышевки Оксана Пасенко - была подставным. Журналисты "Схем" нашли эту женщину, и она призналась, что не обращалась в суд.

Решение судьи Литвиненко не привело к остановке полетов авиакомпании и через несколько месяцев было отменено в апелляционной инстанции.