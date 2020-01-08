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В Борисполе женщину ранили стрелой из арбалета

Стрела попала в запястье левой руки.

В Борисполе женщину ранили стрелой из арбалета
Фото: borispol.org.ua

Жительницу Борисполя Киевской области возле подъезда ранили стрелой в руку. Инцидент произошел около 17:00 8 января, сообщает местное издание Це Бориспіль.

"Все произошло возле дома №46 по улице Владимира Момота в Борисполе. Стрелявший делал это с стороны дома №40", - говорится в сообщении.

Свидетели рассказали, что услышали крик, потом глухой удар, звук автомобильной сигнализации. Уже во дворе увидели соседку, которая едва стояла на ногах, истекая кровью. Ей начали оказывать первую медицинскую помощь, пытаясь остановить кровь. Вызвали скорую помощь и полицию.

Фото: borispol.org.ua

Журналисты выяснили, что раненая шла домой из магазина. Стреляли в нее сзади, попав в запястье левой руки. Стрела прошла насквозь под кожей (по пути вырвав из куртки куски синтепона), попала в припаркованный автомобиль и остановилась.

Фото: borispol.org.ua

Фото: borispol.org.ua

Как стало известно изданию из социальных сетей, пострадавшей оказалась работник управления образования Бориспольского городского совета.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области мужчина избил и изнасиловал знакомого.

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