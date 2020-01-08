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Поезда "Интерсити" между Киевом и Кривым Рогом с 23 января будут ходить каждый день

Сейчас поезд №740 курсирует через день.

Поезда "Интерсити" между Киевом и Кривым Рогом с 23 января будут ходить каждый день
Архивное фото
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзализныця" увеличивает периодичность курсирования скоростного поезда "Интерсити" №740 Киев - Кривой Рог.

Об этом сообщается на сайте "УЗ".

Сейчас этот поезд ходит через день, а с 23 января будет отправляться ежедневно.

"Скоростной поезд "Интерсити" №740 отправляется из Киева в 17:22 и прибывает в Кривой Рог в 23:09. В обратном направлении из Кривого Рога поезд отправляется 6:15 и прибывает в Киев в 11:53", - говорится в сообщении.

В "УЗ" отмечают, что эти изменения позволят "значительно улучшить сообщения мощного промышленного центра со столицей".

Кроме того, поезд будет обеспечивать удобную пересадку в Киеве на внутренние и международные маршруты.

Напомним, в декабре прошлогоо года "Укрзализныця" назначила новый региональный экспресс "Киев - Херсон".

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