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С начала суток на Донбассе ранены двое украинских военных

Боевики применяли запрещенные минометы калибра 120 мм.

С начала суток на Донбассе ранены двое украинских военных
Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала суток российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате двое военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевики открывали огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север"  - вблизи населенного пункта Хутор Вильный й с общим расходом 42 мины.

Напомним, за прошедшие сутки боевики дважды нарушили режим тишины на Донбассе. Потерь с украинской стороны не было.

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