Западные спецслужбы назвали предварительную причину катастрофы самолета MАУ

Имеются доказательства, что лайнер не был сбит ракетой.

По предварительной оценке западных спецслужб, самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране из-за технической неисправности.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности Канады.

Катастрофа произошла в момент, когда иранские военные обстреляли из ракет американские военные базы в Ираке, поэтому появились предположения, что его могли сбить.

По словам источника, имеются доказательства того, что один из реактивных двигателей перегрелся.

Напомним, самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни. На борту вместе с экипажем было более 170 человек. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев около 8 утра.

Иранские власти заявили, что у самолета были проблемы с двигателем и он упал из-за технической неисправности. Точные причины катастрофы выяснит следственная комиссия.

В пресс-службе посольства Украины в Иране сообщили, что версии теракта или попадания в самолет ракетой пока исключаются, причина катастрофы - авария двигателя. Спустя несколько часов это сообщение отредактировали, указав, что информация о причинах аварии будет устанавливаться комиссией, а любые заявления о причинах катастрофы до решения комиссии не носят официальный характер.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке начать уголовное производство по факту крушения самолета авиакомпании МАУ в Иране.