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На одесской трассе под Киевом Chevrolet протаранил Land Rover и сгорел дотла

Три человека пострадали.

На одесской трассе под Киевом Chevrolet протаранил Land Rover и сгорел дотла
Фото: kiev.informator.ua

В ночь на 30 декабря на 43-м километре трассы Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие с тремя пострадавшими - столкнулись автомобили Land Rover Discovery и Chevrolet Aveo.

Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации полиции, Land Rover ехал в сторону Одессы и разворачивался в отведенном для этого месте. В этот момент в направлении Киева ехал Chevrolet. Во время совершения маневра легковушка врезалась в внедорожник. От удара Aveo отбросило в сторону и оно загорелось.

В момент аварии в машине находились двое мужчин и женщина. Их всех госпитализировали. Машина сгорела дотла. Водитель Land Rover не пострадал. На месте работали экипажи полиции, спасатели, медики и следственно-оперативная группа.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Подробности случившегося выясняются.

Напомним, ранее в Днепропетровской области в ДТП с автобусом и легковушкой погибли два человека и пострадал ребенок.

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