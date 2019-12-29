16:04. Офис президента заявил о завершении обмена удерживаемых лиц. "76 наших - в безопасности на подконтрольной Украины территории. Подробности позже", - заявили у президента.

15:50. РБК-Украина пишет о завершении обмена на территории Горловки. Официального подтверждения этой информации ни от Офиса президента, ни от Людмилы Денисовой нет. Также не известны точные цифры.

"Омбудсмен по правам человека ДНР" Морозова сообщила, что на оккупированную часть Донецкой области вернулись 60 человек, в Украину - 52 пленных украинца.

15:34. В рамках обмена осужденных на удерживаемых на оккупированных территориях Донбасса украинских пленных той стороне передан бразилец Рафаэль Лусварги, который воевал на Донбассе на стороне боевиков. Об этом hromadske сообщил адвокат бразильца Валентин Рыбин.

Фото: Макс Требухов

2 мая 2019 суд признал Лусварги виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях в Украине и террористической организации и приговорил его к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. 31 июля этот приговор вступил в силу.

Также, вместе с Лусварги, передан еще ряд клиентов Рыбина: гражданина РФ Руслан Гаджиев, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе; фигуранта дела о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 Сергей Долженков;россиянин Олега Доронин, который воевал на Донбассе, его в 2016 году приговорили к 13 годам тюрьмы; украинка Дарья Мастикашева, подозреваемая в государственной измене.

Рыбин подтвердил и состоявшийся обмен беркутовцев Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.

15:15. ОП обнародовал фотографии первого обеда освобожденных украинцев.

Фото: Офис президента

14:10. Обмен на украинцев, которые удерживаются "ДНР" будет происходить на территории оккупированной Горловки. Прибытие всех освобожденных украинцев ожидается в 20:00 в аэропорту "Борисполь".

14:00. РБК-Украина со ссылкой на росСМИ сообщает, что в рамках обмена "ЛНР" переданы 63 человека, которые находились на территории Украины.

13:24. Офис президента подтвердил освобождение 25 украинцев, сообщает РБК-Украина.

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис Президента

Фото: Офис Президента

Фото: Офис Президента

Фото: Офис Президента

Фото: Офис Президента

Фото: EPA/UPG

13:08 Появился предварительный список пленных, которых "ЛНР" должна передать Украине.

1. Эдуард Алоян

2. Виктория Воронина

3. Татьяна Горбулич

4. Владимир Данильченко

5. Юрий Евтушок

6. Іван Деев

7. Валентина Еременко

8. Сергей Иванчук

9. Роман Коркишко

10. Иван Катышев

11. Анастасия Мухина

12. Денис Олейник

13.Александр Пауков

14. Денис Сигацкий

15. Валерий Семенов

16. Анатолий Семеренко

17. Елена Сорокина

18. Валерий Тарасюк

19. Роман Фурсов

20. Андрей Яровой

21. Иванов

22. Кучин

23. Завадский

24. Ульянов

25. Александр Данильченко

12:51. Украинской стороне передали четырех граждан Украины - это военные Сергей Иванчук, Юрий Явтушко, Иван Деев, Роман Фурсов. По словам Людмилы Денисовой, они длительное время находились в плену боевиков на Донбассе.

12:09. Из автобуса, в котором привезли пленных из Луганска, выпустили 25 украинцев. Они зашли в палатку, где так называемый обмудсмен "ЛНР" Ольга Кобцева спросила их, хочет ли кто-то остаться в Луганске. Никто не ответил.

Освобожденный боевиками общается с матерью по телефону

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: Офис Президента

11:50. По предварительным данным, сегодня будут освобождены 80 украинцев. Однако количество лиц может меняться, об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"Мои представители подтверждают: к месту взаимного освобождения от ОРДЛО уже прибыли три автобуса с нашими согражданами. Они пока остаются в автобусах", - написала Денисова на своем телеграм-канале.

После того, как украинцы переоденутся, начнется процесс верификации.

11:45. Во время обмена между Украиной и ОРДЛО, произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего удерживаемых, передает УНН.

"При въезде на территорию КПВВ "Майорское" один из автобусов, перевозивших удерживаемых лиц для обмена, врезался в микроавтобус, который был припаркован на территории КПВВ", - говорится в сообщении.

11:15. Украинский омбудсмен Людмила Денисова подтвердила начало процесса взаимного освобождения.

Фото: EPA/UPG

"На месте события находится мой представитель Уполномоченного по защите прав военнослужащих Олег Чуйко, консультант Александр Денисов и общественный активист Андрей Чуйко, которым было поручено осуществить мониторинг соблюдения прав и свобод граждан Украины во время передачи на подконтрольную правительству Украины территорию военнослужащих, которые были незаконно лишены свободы боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР", - написала она в своем телеграм-канале.

11:00. Как пишет "Интерфакс", автобусы с обмениваемыми лицами со стороны "Л/ДНР" заехали на КПП "Майорск", где будет проводиться обмен.

Фото: телеграм канал Офис Президента

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Так называемый омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова сообщила, что первой удерживаемых Украине передаст “ЛНР”. “Если все пройдет успешно, то следующей будет меняться "ДНР", - заявила она.

По словам представительницы боевиков, "ДНР" готовы отдать Украине 55 задержанных в обмен на 87 своих сторонников.

Фото: EPA/UPG Удержываемое лицо, которое Украина отдает боевикам, перед обменом

Фото: EPA/UPG Удерживаемое лицо, которое Украина отдает боевикам, перед обменом

Фото: телеграм канал Офис Президента

Фото: телеграм канал Офис Президента

Напомним, договоренность об обмене пленными была достигнута на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря. Ранее сообщалось, что участие прессы с украинской стороны не предусмотрено. В штабе ООС журналистам отказали в аккредитации, сославшись на то, что не являются организаторами мероприятия.