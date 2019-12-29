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Из плена боевиков вернулись 76 украинцев

Количество освобожденных подтвердили в Офисе президента.

Фото: Офис президента

В рамках обмена удерживаемыми лицами, который состоялся 29 декабря, боевики "ЛНР" и "ДНР" освободили 76 украинцев. Об этом сообщили в Офисе президента.

"Взаимное освобождение удерживаемыми лицами завершилось. 76 наших - в безопасности на подконтрольной Украине территории. Подробности позже", - говорится в сообщении на телеграмм-канале.

Обмен 29 декабря проходил в два этапа: пленных с "ЛНР" привезли на КПВВ "Майорск", пленных с "ДНР" обменивали на территории Горловки. По предварительной информации, на оккупированную часть Донецкой и Луганской области из Украины вернулись 123 человека.

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