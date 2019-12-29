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Гончарук назвал 20 городов, где в январе снизится стоимость отопления

Премьер призвал другие города присоединиться к правительственной инициативе.

Гончарук назвал 20 городов, где в январе снизится стоимость отопления
Фото: facebook.com/PMHoncharuk/

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что 20 украинских городов уже приняли решение о корректировке тарифов на тепло. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

 "К правительственной инициативе по снижению тарифов на тепло уже присоединились 20 украинских городов - Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Кропивницкий, Северодонецк, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Херсон, Черкассы, Черновцы, Чернигов, Киев. Жители этих городов получат уменьшенную коммунальную платежку за тепло", - сообщил Гончарук.

Глава правительства призвал и другие города присоединиться к инициативе, чтобы сумма в платежках за отопление уменьшилась уже с января 2020 года.

Ранее, 26 декабря, Кабмин принял постановление, которое разрешает теплопоставщикам делать пересчет в платежках, если снижаются цены на газ в сравнении со стоимостью, заложенной в тарифе.

Гончарук утверждает, что такие изменения позволяют уменьшать стоимость отопления до 30%.

Напомним, в начале декабря Зеленский анонсировал снижение тарифов на отопление почти вдвое. Президент заявил, что снижение следует ожидать на следующую зиму.

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