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К Трампу негативно относятся во многих странах, 46% украинцев одобряют его действия, - опрос

Опрос был проведен в период с мая по октябрь 2019 года в 33 странах среди 37 тыс. человек. 

К Трампу негативно относятся во многих странах, 46% украинцев одобряют его действия, - опрос
Фото: EPA/UPG

К президенту США Дональду Трампу во многих странах относятся негативно, имидж самих США в целом благоприятный. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра Pew.

Согласно нему, 64% опрошенных за пределами США заявили, что не уверены, что внешняя политика Трампа правильная, и только 29% поддержали его. По результатам опроса, Трампа особенно плохо воспринимают в Западной Европе. Доверяют Трампу только 13% опрошенных в Германии, 18% в Швеции, 20% во Франции, 21% в Испании, 25% в Нидерландах и Греции и 32% в Великобритании.

В России 20% уверены в том, что лидер США поступает правильно в мировых делах. В Мексике 89% не доверяют Трампу. В некоторых странах общественность выразила поддержку Трампу: Индия (56%), Нигерия (58%), Кения (65%), Израиль (71%) и Филиппины (77%). В Украине таких оказалось 46%.

Опрос был направлен на изучение общественного мнения в 33 странах и проводился среди 37 тыс. человек в период с мая по октябрь 2019 года. 

В целом, рейтинги оценки США преимущественно благоприятные, хотя среди некоторых ключевых союзников также низкие. США наиболее положительные отзывы среди 79% поляков, 70% литовцев и 66% венгров. Зато самые низкие в Европе рейтинги США - в Нидерландах (46%), Швеции (45%) и Германии (39%). За пределами Евросоюза рейтинги штатов значительно позитивнее в Украине (73%), чем в России (29%).

Напомним, по данным исследования, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова, 45,9% украинцев считают Владимира Зеленского политиком года. Далее идет пятый президент Украины Петр Порошенко с результатом 7,5%. 

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