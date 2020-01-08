Быть или не быть войне с Ираном?

Многие с треволнением ждали, что Дональд Трамп объявит о начале военных действий против Ирана. Некоторые «диванные эксперты» говорили о неизбежной Третьей мировой. Что ж, президент США всех успокоил: сегодня войны не будет. Она, быть может, начнется чуть позже. Возможно, в этом году. А, может, и совсем не начнется. Ведь за 40 лет вражды до войны никогда не доходило.

Фото: EPA|UPG

Что ж, Дональд Трамп всех успокоил: войны против Ирана пока не объявили. Однако это уж точно не означает, что её не будет. Она может начаться в любой момент. Сейчас же американцы все силы бросят на подготовку к активным военным и невоенным действиям.

Во время своего выступления президент США об этом чётко дал понять. Во-первых, вводятся дополнительные санкции против Ирана. Они могут коснуться практически всего: от энергетики до авиаперевозок. Во-вторых, американский лидер затребовал от стран – членов НАТО оказать полноценную поддержку США и усилить своё присутствие на Ближнем Востоке.

Фото: EPA/UPG

Что это означает на практике? Вашингтон в последующие несколько месяцев бросит все силы на то, чтобы страны НАТО, а также подписанты ядерного соглашения с Ираном (туда входят помимо США и стран ЕС так же Россия и Китай) отказались от поддержки персов.

Относительно благоприятной картина будет выглядеть при ситуации, когда Британия окажет военную и разведывательную поддержку США, а остальные страны просто закроют глаза на активные действия американцев в регионе. Посмотрим. Быть может, главе Белого дома и дипломатическому корпусу Госдепартамента удастся убедить своих партнёров в необходимости такого рода действий. Во всяком случае, такую задачу Дональд Трамп уже озвучил.

К слову, следует отметить, что на протяжении где-то года американские дипломаты и представители силовых структур США активно работают во всех важных для них странах, убеждая их руководство в целесообразности более активных действий против Ирана.

Далее, что не менее важно, Соединённые Штаты будут наращивать дополнительные военные силы по периметру Ирана. Он и без того окружён американскими базами. Правда, на всех базах явно недостаточный контингент для действий против него. Теперь ситуация для персов ещё более осложнится. После угрожающих заявлений иранских клериков, у Вашингтона нет другого выбора, кроме как усилить свои позиции в Израиле и в Саудовской Аравии; в регионе в целом.

Здесь самое важное, чтобы помогли члены НАТО, Россия и Китай. Или же – как ранее было упомянуто – не мешали американской кампании. В первую очередь необходимо добиться согласия от немцев, чтобы те дали добро. Ведь на территории Германии находится самая крупная американская военная база Рамштайн. Именно она является главной базой поддержки США в Европе.

Фото: EPA/UPG База НАТО "Рамштайн" в Германии (военный аэропорт)

У Трампа, невзирая на непростую избирательную кампанию в самих Штатах, время есть. Уж точно до марта текущего года. Как раз в этом месяце в регионе заканчивается период дождей и американской разведке удастся получить больше данных относительно подготовительных действий Ирана. Чистое небо очень важно для получения полной картины на театре военных действий. С другой стороны, Иран будет пытаться скрывать перемещения своих сил именно сейчас, в сезон зимних дождей.

Так что не нужно думать, что всё прошло. Всё только начинается. Стороны (Иран в том числе) взяли время для подготовки. Сейчас всё находится на этапе планирования. Можно ли избежать войны? Не знаю. За 40 лет вражды её так и не случилось, однако ситуация меняется. Да и Тегеран зашёл слишком далеко.

В 2020 году война может начаться. Станет ли это началом Третьей мировой? Вряд ли. Почему? Потому что глобальная война уже давно идёт. Как вы помните, Вторая мировая началась не в 1939-м и уж тем более не в 1941 году. Она стартовала в начале 1920-х–1930-х годов: с подписания секретных соглашений о сотрудничестве далее враждующих сторон, с попытки путча в Австрии и с войны в Маньчжурии и в Северном Китае.

Фото: bbc.com

Единственный вопрос, который возникает в связи с последними событиями: что захочет Путин взамен на помощь США в удалении иранских сил в Сирии и в Ираке? Вопрос, конечно же, не риторический. Особенно для тех, кому Кремль отводит роль разменной монеты.