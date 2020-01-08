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Ирак знал о предстоящем ударе по американских базах и предупредил США, - СМИ

Сообщается, что об атаке сообщил премьер Ирака Адиль Абдул-Махд.

Ирак знал о предстоящем ударе по американских базах и предупредил США, - СМИ
Адиль Абдул Махди
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди получил официальное вербальное предупреждение со стороны Тегерана о готовящемся нападении Ирана на американские военные базы.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на заявление Абдул-Махди.

Сообщается, что он проинформировал об атаке иракские и американские войска.

Напомним, Тегеран запустил более десяти баллистических ракет с иранской территории в направлении как минимум двух военных баз в Ираке, на которых размещаются военнослужащие США. После атаки США запретили все гражданские перелеты над воздушным пространством Ирана и Ирака, а также над водами Персидского и Оманского залива.

Ранее парламент Ирана проголосовал за законопроект, которым армия США и Пентагон признаются "террористическими организациями".

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Али Шамхани заявил, что Иран рассматривает 13 вариантов мести США за ликвидацию генерала Сулеймани.

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