​Пристайко и глава МИД Ирана договорились координировать действия по установлению причины крушения самолета МАУ

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел телефонній разговор с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом.
Об этом Пристайко сообщил в Twitter.
Он сообщил, что Украина и Иран будут координировать действия следственных групп обеих стран для выяснения причины крушения украинского самолета.
"Говорил с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом... Договорились тесно координировать дальнейшие действия наших следственных групп, чтобы определить причину ужасной авиакатастрофы PS752 в Тегеране", - написал Пристайко.
Spoke to Foreign Minister of #Iran Javad Zarif @JZarif. Both expressed our condolences. Agreed to coordinate further actions of our investigation groups closely to determine the cause of the terrible plane crash #PS752 in #Tehran.— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 8, 2020
Напомним, ранее сообщалось, что Иран не будет отдавать черный ящик самолета представителям американской компании Boeing, которая его произвела.
Самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни. На борту вместе с экипажем было более 170 человек. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев около 8 утра.
Иранские власти заявили, что у самолета были проблемы с двигателем и он упал из-за технической неисправности, однако эта информация не является официальной. Точные причины катастрофы выяснит следственная комиссия.
На борту было 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира), 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина ФРН и столько же граждан Британии.