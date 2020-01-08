​Пристайко и глава МИД Ирана договорились координировать действия по установлению причины крушения самолета МАУ

Министры иностранных дел двух стран провели телефонный разговор.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел телефонній разговор с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом.

Об этом Пристайко сообщил в Twitter.

Он сообщил, что Украина и Иран будут координировать действия следственных групп обеих стран для выяснения причины крушения украинского самолета.

"Говорил с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом... Договорились тесно координировать дальнейшие действия наших следственных групп, чтобы определить причину ужасной авиакатастрофы PS752 в Тегеране", - написал Пристайко.

Spoke to Foreign Minister of #Iran Javad Zarif @JZarif. Both expressed our condolences. Agreed to coordinate further actions of our investigation groups closely to determine the cause of the terrible plane crash #PS752 in #Tehran. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 8, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что Иран не будет отдавать черный ящик самолета представителям американской компании Boeing, которая его произвела.

Самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни. На борту вместе с экипажем было более 170 человек. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев около 8 утра.

Иранские власти заявили, что у самолета были проблемы с двигателем и он упал из-за технической неисправности, однако эта информация не является официальной. Точные причины катастрофы выяснит следственная комиссия.

На борту было 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира), 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина ФРН и столько же граждан Британии.