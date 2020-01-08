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США запретили авиаперелеты над Ираком и Ираном после ракетных ударов по своим базам

Также гражданской авиации запретили летать над Персидским и Оманским заливами. 

США запретили авиаперелеты над Ираком и Ираном после ракетных ударов по своим базам
Фото: EPA/UPG

США запретили все гражданские перелеты над воздушным пространством Ирака и Ирана, а также над водами Персидского и Оманского залива. 

Такое решение Федеральной авиационной администрацией было принято после обстрела иранским Корпусом стражей исламской революции двух американских баз в Ираке, пишет Business Insider.

"ФАА будет продолжать внимательно следить за событиями на Ближнем Востоке. Мы продолжаем координировать свои действия с нашими партнерами по национальной безопасности и делиться информацией с американскими авиаперевозчиками и иностранными властями гражданской авиации", - говорится в заявлении.

Фото: businessinsider.com

Напомним, американскую авиабазу, расположенную рядом с городом аль-Асад в Ираке, и базу американских коалиционных сил в Эрбиле обстреляли ракетами. По данным Пентагона, Иран выпустил не менее десятка ракет.

Ранее парламент Ирана проголосовал за законопроект, которым армия США и Пентагон признаются "террористическими организациями".

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Али Шамхани заявил, что Иран рассматривает 13 вариантов мести СШАза ликвидацию генерала Сулеймани.

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