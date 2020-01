Американский предприниматель, изобретатель и миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск станцевал на презентации электромобилей на новом заводе Tesla в Шанхае.

Об этом сообщает Business Insider.

Во время презентации внедорожников Model-Y 7 января Маск сначала начал пританцовывать на сцене, а затем, когда по предложению ведущей для него включили музыку, подбадриваемый криками публики бизнесмен снял пиджак и отбросил в сторону.

Маск опубликовал видео таанца в Twitter c пометкой NSFW (Not safe for work), то есть - "не подходит для работы".

At Tesla Giga Shanghai NSFW!! pic.twitter.com/1yrPyzJQGZ — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2020

Напомним, в марте прошлого года Китай предоставил компании Tesla кредит на $521 миллион на завод в Шанхае.