Тайвань поверне військових суддів для розгляду справ про шпигунство на користь Китаю

Тайвань планує відновити інститут військових суддів для розгляду справ про шпигунство на користь Китаю за участю тайванських військовослужбовців.

Про це заявив президент Лай Цінде, повідомляє France24.

Кількість осіб, притягнутих до відповідальності за шпигунство на Пекін, різко зросла, і, як свідчать офіційні дані, військовослужбовці Тайваню ‒ на посадах та у відставці ‒ стали основними цілями китайських спроб проникнення.

Китай заявляє, що Тайвань є частиною його території і загрожує застосувати силу, щоб взяти його під свій контроль. Тайвань заявляє, що Китай також використовує тактику сірої зони, включно з шпигунством, кібератаками і дезінформацією, щоб послабити оборону острова.

За словами Лая, закон про “відновлення системи військового суду” переглянуть і у нього внесуть зміни. “Військові судді повернуться на передову”, ‒ сказав президент.

Військові судді працюватимуть “разом із прокурорськими та судовими органами для розгляду кримінальних справ, що стосуються чинних військовослужбовців, звинувачених у зраді, пособництві ворогові, витоку секретної інформації, невиконанні службових обов'язків, непокорі та інших військових злочинах”.

Раніше розвідувальне управління Тайваню заявляло, що у 2024 році за китайський шпигунство до відповідальності притягнули 64 особи ‒ проти 48 у 2023 році та 10 у 2022 році.

Обидві сторони Тайванської протоки шпигують один за одним протягом десятиліть. Проте аналітики попереджають, що шпигунство є більш серйозною проблемою для Тайваню, який стикається з екзистенційною загрозою китайського вторгнення. В останні роки Китай збільшив розміщення винищувачів та військових кораблів навколо острова і переманював дипломатичних союзників Тайваню, блокуючи його на світовій арені.

Тайвань розформував систему військових судів після смерті молодого капрала у 2013 році. Хун Чун-чжу, мабуть, помер від теплового удару після того, як його змусили надмірно займатися спортом як покарання за те, що він узяв смартфон на свою базу ‒ лише за кілька днів до закінчення його обов'язкової річної військової служби.