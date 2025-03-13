Католики всього світу відзначають 12-ту річницю обрання Папи Франциска понтифіком, молячись за його одужання. Франциск, який очолив Ватикан 13 березня 2013 року, вже майже місяць перебуває в римській лікарні Джемеллі.

Він лікується від подвійної пневмонії та інших інфекцій і переніс кілька респіраторних криз, що викликало занепокоєння щодо його виживання.

Як пише BBC, в останніх бюлетенях з Ватикану йдеться, що стан 88-річного чоловіка стабільний після того, як рентген грудної клітки підтвердив “покращення” його стану за останні дні. Але стан Понтифіка все ще складний і він потребує подальшого лікування в лікарні. Коли його випишуть ‒ невідомо.

“Клінічний стан Святішого Отця залишається стабільним у контексті загальної складної медичної картини”, ‒ йдеться у заяві, опублікованій Vatican News.

Папа не з'являвся на публіці з моменту його госпіталізації, і жодних фотографій не було опубліковано. Але на початку березня на площі Святого Петра у Ватикані відтворили аудіозапис, на якому він на рідній іспанській мові дякує вірним за підтримку.

Останніми днями Папа приєднався до духовних вправ молитов і медитацій, які проводилися у Ватикані через відеозв’язок. Порушуючи традицію, Святий Престол надає щоденні оновлення ‒ на власний запит Франциска.

Франциск, народжений як Хорхе Маріо Берголіо, є першим Папою з Америки. У його рідній Аргентині церкви у всій країні проведуть меси подяки, щоб відзначити річницю. У богослужіннях також молитимуться за його здоров’я.

Фото: EPA/UPG