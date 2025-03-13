Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Три місяці після зникнення МСЕКів. Нова система — досвід лікарів і пацієнтів
Три місяці після зникнення МСЕКів. Нова система — досвід лікарів і пацієнтів
Не опинитися в чиємусь меню
Не опинитися в чиємусь меню
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Європа посилює українську ППО
Європа посилює українську ППО
СБУ: до теракту в Івано-Франківську причетні двоє підлітків. Один з них загинув
СБУ: до теракту в Івано-Франківську причетні двоє підлітків. Один з них загинув
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
ГоловнаСвіт

Католики всього світу відзначають 12-ту річницю обрання Папи Франциска понтифіком

Франциск вже майже місяць перебуває в римській лікарні Джемеллі. 

Католики всього світу відзначають 12-ту річницю обрання Папи Франциска понтифіком
Фото: EPA/UPG

Католики всього світу відзначають 12-ту річницю обрання Папи Франциска понтифіком, молячись за його одужання. Франциск, який очолив Ватикан 13 березня 2013 року, вже майже місяць перебуває в римській лікарні Джемеллі. 

Він лікується від подвійної пневмонії та інших інфекцій і переніс кілька респіраторних криз, що викликало занепокоєння щодо його виживання.

Як пише BBC, в останніх бюлетенях з Ватикану йдеться, що стан 88-річного чоловіка стабільний після того, як рентген грудної клітки підтвердив “покращення” його стану за останні дні. Але стан Понтифіка все ще складний і він потребує подальшого лікування в лікарні. Коли його випишуть ‒ невідомо.

“Клінічний стан Святішого Отця залишається стабільним у контексті загальної складної медичної картини”, ‒ йдеться у заяві, опублікованій Vatican News.

Папа не з'являвся на публіці з моменту його госпіталізації, і жодних фотографій не було опубліковано. Але на початку березня на площі Святого Петра у Ватикані відтворили аудіозапис, на якому він на рідній іспанській мові дякує вірним за підтримку.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Останніми днями Папа приєднався до духовних вправ молитов і медитацій, які проводилися у Ватикані через відеозв’язок. Порушуючи традицію, Святий Престол надає щоденні оновлення ‒ на власний запит Франциска.

Франциск, народжений як Хорхе Маріо Берголіо, є першим Папою з Америки. У його рідній Аргентині церкви у всій країні проведуть меси подяки, щоб відзначити річницю. У богослужіннях також молитимуться за його здоров’я.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies